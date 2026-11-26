Группа компаний ФСК, которая строит жилой комплекс «1-й Химкинский» под брендом «1-й ДСК», приобрела четыре низкопольных автобуса. Транспорт предназначен для городских и пригородных маршрутов, сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Низкий пол облегчает посадку и высадку пассажиров, в том числе пожилых людей, родителей с детскими колясками и маломобильных жителей. В кабинах водителей установлены ЖК-дисплеи с изображением с камер видеонаблюдения, а возле каждого пассажирского места предусмотрены USB-порты для зарядки мобильных устройств.

Компания также участвует в развитии городской инфраструктуры за пределами жилого строительства. Ранее девелопер приобрел пожарную технику для подмосковных спасателей и подключился к расселению жителей из ветхого и аварийного жилья.

ЖК «1-й Химкинский» занимает территорию площадью более 100 гектаров. Проект предусматривает строительство 36 жилых корпусов, двух школ, четырех детских садов, поликлиники и торгового центра.