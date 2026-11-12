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    До 13,5 млрд рублей в год будут направлять на поддержку МСП в Подмосковье

    Сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: Сгенерировано с помощью ИИ

    На поддержку малого и среднего бизнеса в Подмосковье в 2026–2028 годах планируют ежегодно выделять от 12 миллиардов до 13,5 миллиарда рублей. Об этом на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета в Мособлдуме сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

    «На ближайшие три года мы предусматриваем финансирование основных направлений на уровне 12–13,5 миллиарда рублей ежегодно», — сказала Зиновьева.

    По ее словам, в 2025 году поддержку получили более 2,6 тысячи субъектов МСП на общую сумму почти 10,9 миллиарда рублей.

    Одно из направлений — субсидирование затрат предпринимателей. Средства можно направить на модернизацию оборудования, лизинг, развитие социальных предприятий, франшизу и продвижение продукции на маркетплейсах. На эти цели в 2026–2028 годах планируют выделять по 850 миллиона рублей ежегодно.

    Московский областной фонд микрофинансирования предоставляет займы до пяти миллионов рублей сроком до трех лет. Для отдельных категорий предпринимателей предусмотрены ставки от 3% годовых, для приоритетных направлений — от 7% до 12,5%.

    Предприятия также могут воспользоваться поручительствами Московского областного гарантийного фонда — до 50 миллионов рублей сроком до 10 лет. Инструмент помогает привлекать банковское финансирование при недостатке собственного залогового обеспечения. Отдельные меры предназначены для крупных предприятий и компаний, реализующих проекты в промышленности и других приоритетных отраслях.

    Информация о мерах поддержки бизнеса, условиях получения и сроках подачи заявок размещена на инвестиционном портале Московской области.

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