19 ноября в Серпухове состоялось очередное выездное заседание Комиссии по безопасности на железнодорожной инфраструктуре. В мероприятии под председательством заместителя главы муниципалитета Андрея Чернышова приняли участие представители администрации округа, административно-пассажирской инспекции, линейного отдела полиции и других служб.

Члены комиссии обследовали станции «Серпухов» и «Шарапова Охота» на наличие несанкционированных троп, а также проверили ранее выявленные и перекрытые тропы. Андрей Чернышов выдал поручения ответственным лицам провести работы по устранению выявленных нарушений.

В рамках выездного заседания также прошел рейд на железнодорожной станции «Шарапова Охота». Жителям раздали информационные листовки и призвали соблюдать правила безопасности на опасных объектах.