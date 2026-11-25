В Одинцовском городском округе завершили строительство амбулатории на 71 посещение в смену. Медицинское учреждение в ЖК «Жаворонки Клаб» уже оснастили мебелью и основным оборудованием, сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Сейчас амбулаторию готовят к передаче муниципалитету, а до конца декабря 2026 года планируют завершить процедуру лицензирования.

Учреждение разместили в двухэтажном административно-бытовом комплексе площадью более 2,3 тысячи квадратных метров. Здесь предусмотрены взрослое и детское отделения, кабинеты терапевта, педиатра, гинеколога и стоматолога, прививочный блок и кабинеты неотложной помощи.

«Мы построили современную амбулаторию, которая будет обслуживать не только жителей комплекса, но и соседней деревни Митькино. Для нас важно, чтобы люди могли получать необходимую медицинскую помощь рядом с домом, не тратя время на поездки в другие населенные пункты. Рассчитываем, что уже в январе следующего года она начнет принимать первых пациентов», — отметил генеральный директор ФСК Family Максим Белов.

В жилом комплексе также возводят муниципальный детский сад на 260 мест и школу на 560 учеников. В последней совместно с МГИМО планируют запустить программы дополнительного образования в области информационных технологий, прикладной информатики и иностранных языков.