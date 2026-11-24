В физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард» в Солнечногорске 22 ноября прошли очередные встречи первенства Московской области среди юношеских команд сезона 2026-2027. Местные спортсмены обыграли соперников из городского округа Пушкинский в обеих возрастных категориях.

Футболисты 2009–2010 годов рождения завершили матч со счетом 14:2, а ребята 2011–2012 годов рождения — 6:0. Для старшей группы нынешний сезон станет выпускным. В зависимости от итогового места участникам могут присвоить спортивные разряды по футзалу и футболу, что даст им дополнительное преимущество при поступлении в спортивные и педагогические вузы.

«Поздравляю наших ребят с заслуженными победами! Такие соревнования помогают юным спортсменам расти, набираться опыта и двигаться к новым достижениям. Желаю командам уверенной игры и успехов в следующем матче», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Очередные встречи в рамках первенства состоятся 28 ноября в Солнечногорске. За победу поборются команды 2013 и 2014 годов рождения, которые сыграют против футболистов из Мытищ.