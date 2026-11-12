Более двух тысяч жителей Коломны и Озер прошли обследование на новом магнитно-резонансном томографе, который установили в поликлинике № 2 Коломенской больницы в мае 2026 года. Сейчас аппарат работает в две смены, ежедневно на нем проводят до 40 исследований для взрослых и детей.

«За полгода обследование на новом аппарате МРТ прошли более двух тысяч жителей Коломны и Озер. Постепенно наращиваем объемы, сейчас аппарат работает в две смены и ежедневно на нем проводится до 40 исследований — как взрослым, так и детям», — рассказал заведующий Центром лучевой диагностики Коломенской больницы Роман Алексеенко.

Благодаря обновлению технической базы поликлиника № 2 стала наиболее оснащенным медицинским учреждением округа. За последние три года сюда передали шесть крупных аппаратов: КТ и МРТ, денситометр, рентгеновский аппарат, маммограф и флюорограф. Денситометр также поступил в этом году.

Новое оборудование позволяет проводить больше диагностических процедур на месте и сокращать время ожидания обследований. По словам главного врача Коломенской больницы Николая Макарова, теперь пациентов направляют в другие учреждения лишь в отдельных случаях.

Для полного обеспечения потребности жителей в рентгенологической диагностике больнице требуется еще один компьютерный томограф. Его планируют запустить в Региональном сосудистом центре в 2027 году.