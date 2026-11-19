Дорожные службы ФКУ Упрдор «Россия» подготовились к работе в зимних условиях. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Заготовлено более 230 тысяч тонн противогололедных материалов, организована работа 38 пескобаз. Парк спецтехники для очистки автодорог от снега и льда насчитывает 554 единицы, все машины укомплектованы и готовы к выезду.

Система мониторинга дорожной обстановки включает 90 метеостанций и 120 видеокамер. Данные в реальном времени поступают в ситуационный центр, что позволяет диспетчерам оперативно оценивать ситуацию и координировать действия служб на сложных участках.

Ведомство напомнило водителям о недопустимости езды на летней резине, необходимости выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и избегать опасных маневров. При нештатной ситуации следует обращаться в диспетчерскую службу по телефонам 8 (499) 654-01-09 и +79169205934.