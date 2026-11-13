Глава Павлово-Посадского округа проверил благоустройство Электрогорска

12 ноября Михаил Криворучко провел очередной рабочий объезд города. Он проверил состояние общественных пространств, улично-дорожной сети и ход работ по благоустройству.

На улице Горького продолжается уборка уличного смета и опавшей листвы вдоль дорог.

В сквере Святого Константина по обращениям жителей ответственным службам поручили заменить лампы уличного освещения на более мощные, а также провести обрезку деревьев.

Весной планируется проработать вопрос обустройства новых цветников и ремонта центральной клумбы. Ресурсоснабжающая организация «Электрогорск» выполнит заключительные работы по благоустройству территории.

В городском парке культуры и отдыха завершили подготовку к зимнему сезону. Пока позволяют погодные условия, планируется приступить к ремонту ограждения парка, в том числе на прилегающей территории и у стадиона. Работы планируют завершить до середины декабря.

На стадионе имени Классона поставлены задачи по ремонту фасада административного здания и замене освещения на футбольном поле.

На территории площадки «Мегабак» на улице Ленина, дом № 23Б нужно заасфальтировать прилегающий участок дороги — работы включены в план на 2027 год.

По итогам объезда Михаил Криворучко обозначил задачи перед профильными специалистами. Все замечания и сроки их устранения находятся на контроле администрации.