Компания «Завод автомобильных подшипников №1» в Дубне запустит новую производственную линию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Запуск запланирован на начало следующего года, ежегодные мощности вырастут с 500 тысяч до одного миллиона подшипников.

Предприятие выпускает широкую номенклатуру автомобильных подшипников для легковых машин и закрывает потребности практически всего модельного ряда массовых автомобилей, эксплуатируемых в России.

На производственной площадке реализуется проект по расширению предприятия, направленный на повышение уровня локализации продукции «ЗАП №1».