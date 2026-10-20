Более 18 тысяч КТ-исследований провели в больнице в Волоколамске с начала года

В Волоколамской больнице за первые девять месяцев 2026 года выполнили более 18 тысяч компьютерных томографий. Исследования проводят как в плановом порядке, так и при экстренных обращениях, чтобы выявлять заболевания и травмы и своевременно назначать лечение. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По словам главного врача учреждения Анжелы Магомедовой, установленное оборудование позволяет проводить необходимые обследования без поездок в другие медицинские организации. Аппарат используют для диагностики органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза, опорно-двигательного аппарата, а также сосудов головного мозга.

Компьютерная томография помогает обнаруживать нарушения мозгового кровообращения, тромбозы, доброкачественные и злокачественные новообразования, а также последствия травм.

Плановое обследование доступно по полису ОМС при наличии направления лечащего врача. Записаться на КТ жители могут через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по единому номеру 122.