В Абрамцеве открыли выставку Екатерины Лебедевой «Город далеко»

В Поленовской даче музея-заповедника «Абрамцево» в Сергиево-Посадском городском округе работает выставка Екатерины Лебедевой «Город далеко». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представили более тридцати полотен об образе пространства, удаленного от привычной городской суеты. По данным министерства, выставка — размышление о состоянии отстраненности от города и пространстве личных воспоминаний.

В полотнах Лебедевой каждый зритель может узнать собственный опыт — желание уехать, посмотреть вдаль и побыть в тишине.

Екатерина Лебедева — выпускница МГАХИ имени В. И. Сурикова, участница Московского союза художников, Союза художников России и Творческого союза художников России.

Выставка продлится до 20 декабря. Возрастное ограничение — 0+. Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника «Абрамцево».