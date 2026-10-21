360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Абрамцеве открыли выставку Екатерины Лебедевой «Город далеко»

    Фото: Музей-заповедник «Абрамцево»

    В Поленовской даче музея-заповедника «Абрамцево» в Сергиево-Посадском городском округе работает выставка Екатерины Лебедевой «Город далеко». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    В экспозиции представили более тридцати полотен об образе пространства, удаленного от привычной городской суеты. По данным министерства, выставка — размышление о состоянии отстраненности от города и пространстве личных воспоминаний.

    В полотнах Лебедевой каждый зритель может узнать собственный опыт — желание уехать, посмотреть вдаль и побыть в тишине.

    Екатерина Лебедева — выпускница МГАХИ имени В. И. Сурикова, участница Московского союза художников, Союза художников России и Творческого союза художников России.

    Выставка продлится до 20 декабря. Возрастное ограничение — 0+. Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника «Абрамцево».

    Читайте также

    Спортсменка из Подольска выступит на первенстве мира по муай-тай

    Программу благоустройства на 2027 год утвердят в Подмосковье до 1 февраля

    Финал турнира по волейболу среди девушек пройдет в Серпухове 17 октября

    Глава Химок проверила подготовку жилых домов к зиме

    Российский госархив кинофотофонодокументов в Красногорске отметил вековой юбилей

    Еще 49 тысяч женщин прошли обучение по грудному вскармливанию в Подмосковье

    Третий поток проекта «Капитаны образования» запустили в Подмосковье

    Подмосковные спасатели предупредили о тумане и дали советы водителям

    Климатолог Кокорин: зимы в Подмосковье потеплели почти на 4 градуса за 50 лет

    Школьники из Химок приняли участие в программе «Кибербудущее»

    Новое оборудование поступило в Наро-Фоминский перинатальный центр

    Игровую программу провели в парке в Воскресенске