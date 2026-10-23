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    ИИ помог пресечь более 1,2 тысячи случаев незаконной торговли в Подмосковье

    Фото: медиасток.рф

    В Московской области с мая 2026 года с помощью искусственного интеллекта устранили более 1,2 тыс. фактов несанкционированной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

    Нейросеть ежедневно анализирует видеопоток с более чем 5,8 тыс. камер «Безопасного региона». Если ИИ находит незаконную торговую точку, он фиксирует кадр и автоматически формирует задачу ответственным службам для устранения нарушения.

    Изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

    Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

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