Первый в Подмосковье парк лесоводов открыли в Можайском округе

В селе Тропарево Можайского округа 16 октября торжественно открыли «Парк лесоводов» — первый подобный объект в Подмосковье и третий в России. Мероприятие посвятили признанию заслуг лесничих разных поколений.

В церемонии приняли участие заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова, лесничие, представители школьных лесничеств и местные жители. Ольга Спиридонова вручила благодарственные письма лесничим и поблагодарила всех за вклад в экологию.

Директор Бородинского филиала «Мособллеса» Махач Ширинов рассказал, что парк создается в дань уважения лесоводам старшего поколения, чьи традиции продолжают сегодняшние специалисты. По его словам, парк объединит более двадцати видов деревьев. Он также отметил, что цель проекта — поблагодарить тех лесоводов, чьи насаждения сохраняются более ста лет. Парк станет научно-практической базой для будущих поколений.

В честь открытия установлена входная группа с названием парка, изготовленная лесничими. Участники высадили более 80 саженцев лиственницы, туи, липы, красного дуба, ели колючей и рябины. Многие из них выращены в школьных питомниках округа.

Площадь парка составляет 0,6 гектара. Его развитие продолжится: здесь оборудуют тропинки и места отдыха, установят скамейки и урны. Кроме того, в парке разместят стенд с фотографиями людей, внесших значительный вклад в развитие лесного фонда округа.