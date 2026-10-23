Новую площадку для фиджитал-спорта открыли в Люберцах

В городском округе Люберцы началось развитие фиджитал-спорта — инновационного направления, официально признанного видом спорта в России. Новой точкой притяжения для молодежи и спортсменов стало киберпространство «ШИФТ», открывшееся в здании кинотеатра «Октябрь» на Октябрьском проспекте, 198.

Площадку посетил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. В ходе визита он осмотрел игровые зоны и обсудил перспективы развития цифровых дисциплин в муниципалитете.

Фиджитал-спорт сочетает компьютерные игры и физическую активность: участники соревнуются как в виртуальной среде, так и на реальной спортивной площадке. В распоряжении спортсменов и любителей находится 30 игровых компьютеров, игровые зоны, а также отдельный зал с большими экранами и консолями PlayStation 5 для проведения турниров и мероприятий.

«Открытие такой площадки — это важный шаг в формировании современной инфраструктуры цифрового спорта в Люберцах, которая позволит развивать проекты в сфере киберспорта и фиджитал-спорта», — отметил Владимир Волков.

Киберпространство сотрудничает со спортивной школой олимпийского резерва, где спортсмены будут набирать физическую форму и оттачивать спортивное мастерство.