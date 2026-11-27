С начала 2026 года на портале госуслуг Подмосковья приняли более 14 тысяч заявлений на регистрацию самоходных машин и других видов техники. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Услуга «Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Регистрация и учет». Подать заявление могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые являются собственниками самоходных машин и другой спецтехники.

Для получения услуги нужно заполнить онлайн-форму заявления, прикрепить необходимые документы и оплатить госпошлину. Также необходимо прикрепить паспорт спецтехники и подтверждение права собственности на нее.

С помощью услуги можно подать заявление на государственную регистрацию спецтехники, снятие техники с учета, внесение изменений в регистрационные данные, выдачу справки о регистрации, а также получение знака «Транзит».