Ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-36» успешно стартовала с космодрома Байконур. Аппарат доставит на Международную космическую станцию более 2,4 тонны груза, включая антропоморфного робота «Теледроида».

Выход корабля на орбиту обеспечили технологии химкинского научно-производственного объединения «Энергомаш». Двигатели предприятия штатно отработали на первой и второй ступенях ракеты, а пуск сопровождали специалисты службы летных испытаний.

Помимо продовольствия, ресурсов для жизнеобеспечения и научной аппаратуры, экипаж получит андроида нового поколения. Робот умеет точно повторять движения человека-оператора и выполнять сложные задачи с обычными инструментами — например, работать молотком или закреплять оборудование карабином. Сначала «Теледроида» испытают внутри станции, а затем разместят снаружи на многоцелевом лабораторном модуле «Наука» для работы в открытом космосе.

«Каждый космический старт с участием нашего научно-производственного объединения „Энергомаш“ — это повод для гордости всего городского округа. Предприятие в очередной раз подтвердило высочайшую надежность своих двигателей и компетентность инженеров службы летных испытаний, которые сопровождают пуски непосредственно на космодроме», — отметил заместитель главы городского округа Химки по вопросам развития территорий и инвестициям Александр Морозов.

Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика Валентина Глушко входит в госкорпорацию «Роскосмос». Предприятие является мировым лидером в разработке и производстве мощных жидкостных ракетных двигателей для первых и вторых ступеней космических носителей.