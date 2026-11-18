В Химкинском родильном доме подвели итоги работы с начала 2026 года. За это время здесь родились 1140 малышей — 630 мальчиков и 510 девочек.

Учреждение работает с 1974 года. Обновленный роддом открылся осенью 2025 года после капитального ремонта. Открытие проходило в рамках задач, поставленных губернатором Андреем Воробьевым по повышению доступности и качества медицинской помощи для семей Подмосковья.

Сегодня это акушерский стационар, оснащенный по современным стандартам: семь индивидуальных родильных залов, два приемных отделения, палаты семейного пребывания и 20 мест для новорожденных, включая палату интенсивной терапии. Общая мощность — 95 коек, из них 55 в акушерском и 40 в гинекологическом отделении. За этими цифрами — около сотни сотрудников, которые каждый день встречают новых жителей Химок.

Будущим мамам доступны комфортные форматы родов бесплатно, по полису ОМС. Партнерские роды здесь давно перестали быть экзотикой: в 2026 году такими стали 80% всех родов. Присутствовать рядом может не только супруг, но и мама, сестра или подруга.

Еще одно удобство — оформление свидетельства о рождении прямо в роддоме: сюда приходят сотрудники ЗАГСа, и молодым родителям не нужно ехать по инстанциям с новорожденным на руках. Далее семья попадает в систему региональной поддержки. При регистрации рождения семьи граждан России могут выбрать одну из мер поддержки: единовременную выплату в 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье». Если родилась двойня — подарок полагается каждому малышу.