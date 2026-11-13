Семинар для работников дошкольного образования прошел в Можайском округе

Межрегиональный образовательный семинар «От шага к успеху: Стратегия коррекционной работы» прошел 12 ноября на базе дошкольного отделения школы № 3. Участниками мероприятия стало более 100 педагогов — логопедов, дефектологов и работников дошкольных учреждений.

Перед началом семинара гости посетили выставку методических разработок, где были представлены авторские методы работы с детьми, наглядные пособия, буклеты и дидактические материалы, созданные педагогами дошкольных отделений округа.

На открытии семинара участников приветствовала заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова. Она вручила педагогам памятные подарки — книги «Время не властно над памятью», изданные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне автора Лилии Волковой.

«Работа логопедов и дефектологов — фундамент, на котором строится будущее ребенка: его уверенность в себе, успешная социализация и равные возможности для развития. Ваш труд требует огромного терпения, знаний и искренней любви к детям, и мы это очень ценим», — подчеркнула Ольга Спиридонова.

Спикерами выступили специалисты — логопеды, дефектологи, инструкторы физической культуры, музыкальные руководители дошкольных отделений образовательных комплексов Можайского округа. Слушателями стали их коллеги из учебных заведений округа, а также специалисты из соседних муниципалитетов — Рузы, Шаховской и Гагарина Смоленской области.

Семинар проводится уже не первый год и стал важной площадкой для обмена опытом между специалистами.