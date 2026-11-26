Команда «Город Солнца» из лицея № 1 имени А. Блока заняла третье место на всероссийском конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных России». Финальный этап соревнований завершился 24 ноября. В нем участвовали команды из 61 региона страны.

Представители Подмосковья показали хорошие результаты в теоретических и практических испытаниях. Участники подготовили фоторепортаж о тренировках, провели мастер-класс по пожарной безопасности для детей младшего возраста и прошли командный теоретический зачет.

Организаторы конкурса — Всероссийское добровольное пожарное общество — отметили знания, творческий подход и сплоченность участников. Все команды, вышедшие в финал, получат грамоты и памятные подарки.

Третье место стало результатом подготовки и слаженной работы дружины. Участие в конкурсе позволило школьникам не только продемонстрировать знания правил пожарной безопасности, но и поделиться ими с другими.