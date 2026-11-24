Вахта памяти — всероссийская акция, в рамках которой поисковые отряды в течение года восстанавливают историческую память: работают в архивах, выезжают на места боев, находят останки погибших бойцов и возвращают им имена. Закрытие Вахты становится моментом, когда поисковики подводят итоги работы и отдают дань уважения тем, кто отдал жизнь за Родину. Среди участников события были юнармейцы и активисты «Движения Первых».

Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к памятнику. Ребята почтили героев минутой молчания, а живые цветы у подножия монумента стали символом благодарности и памяти поколений. После официальной части для участников организовали познавательную экскурсию. Гимназистам продемонстрировали военную технику и транспорт времен Великой Отечественной войны. Ребята смогли не только увидеть легендарные машины, но и узнать об их роли в приближении Победы.