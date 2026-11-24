Специалисты Минэкологии Московской области выявили признаки нарушения природоохранного законодательства в Шатуре. Об этом сообщило министерство.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, в ходе надзорных мероприятий сведения подтвердились.

«На территории бывшего „Спартака“ сформирован земельный участок для сельскохозяйственного производства, принадлежащий частному лицу, недалеко протекает река Олюшка. В ходе осмотра выявлены признаки проведения дноуглубительных работ, есть следы проезда тяжелой техники, имеются навалы строительных отходов в береговой полосе реки. Между тем, разрешение на пользование водным объектом в данной местности министерство не выдавало», — отметил глава ведомства.

Ранее в министерство поступила информация из администрации округа об угрозе загрязнения водного объекта. По итогам надзорного мероприятия правообладателю участка объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.