В Музее «Новый Иерусалим» в муниципальном округе Истра пройдет выставка «Азбука шедевра 2.0. География искусства большой страны». Проект охватит свыше 30 регионов и объединит почти 200 экспонатов из 37 российских музеев.

Открытие состоится 17 декабря, выставка продлится до 30 мая.

На экспозиции исследуют многообразие региональных художественных явлений и их связи с природными и культурными ландшафтами. Посетители смогут ознакомиться с работами Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Виктора Васнецова, Василия Сурикова и других мастеров.

Организаторы составили 33 раздела, которые помогут раскрыть связи между местами, эпохами и творческими судьбами художников. Также они подготовили звуковые и сценографические инсталляции.

Ранее мастер-классы и игровые программы анонсировали в парках Воскресенска. Взрослые и дети также смогут посетить экскурсию, на которой расскажут о судьбах владельцев и обитателей Кривякино.