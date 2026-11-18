Более 200 участников собрал турнир по боксу в Люберцах
14-й турнир по боксу «Люберецкая перчатка» собрал более 200 спортсменов из Москвы и Подмосковья. На ринг вышли представители четырех возрастных категорий — от 12-летних юношей до взрослых боксеров.
В этом году соревнования посвятили Александру Сидорову — первому мастеру спорта СССР по боксу в Люберцах, который внес большой вклад в развитие этого вида спорта в округе. Почетным гостем соревнований стал Александр Лебзяк — олимпийский чемпион, обладатель «Большого шлема» любительского бокса, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России.
«Спасибо организаторам, что они помнят своего тренера, проводят такие соревнования», — сказал Александр Лебзяк.
Люберецкий округ на турнире представляло более 60 боксеров из местных спортивных школ и клубов. По итогам финальных встреч определились победители и призеры во всех возрастных и весовых категориях. Участники получили медали и дипломы, а сильнейшие боксеры пополнили список обладателей наград «Люберецкой перчатки».
Турнир вновь объединил спортсменов разных поколений вокруг ценностей, которые прививал своим воспитанникам Александр Сидоров: дисциплины, уважения к сопернику и стремления к победе.