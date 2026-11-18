14-й турнир по боксу «Люберецкая перчатка» собрал более 200 спортсменов из Москвы и Подмосковья. На ринг вышли представители четырех возрастных категорий — от 12-летних юношей до взрослых боксеров.

В этом году соревнования посвятили Александру Сидорову — первому мастеру спорта СССР по боксу в Люберцах, который внес большой вклад в развитие этого вида спорта в округе. Почетным гостем соревнований стал Александр Лебзяк — олимпийский чемпион, обладатель «Большого шлема» любительского бокса, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России.

«Спасибо организаторам, что они помнят своего тренера, проводят такие соревнования», — сказал Александр Лебзяк.