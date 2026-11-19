Врачи первичного звена Подмосковья с начала года поставили более 5,3 миллиона диагнозов с помощью искусственного интеллекта. Для анализа медицинских данных специалисты используют цифрового помощника AIDA. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Сервис изучает сведения из электронной медицинской карты: жалобы пациента, историю болезни и результаты обследований. На основе этой информации система предлагает врачу вероятные диагнозы по 95 социально значимым заболеваниям.

«Искусственный интеллект становится важным помощником наших врачей. Он позволяет работать с большим объемом медицинской информации, анализировать жалобы пациента, историю болезни и результаты обследований», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

При этом искусственный интеллект не заменяет специалиста. Врач самостоятельно оценивает рекомендации системы, устанавливает окончательный диагноз и назначает лечение.