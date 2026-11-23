В Доме культуры «Веселево» 20 ноября прошел II Открытый фестиваль-конкурс военной песни для детей «Память поколений», посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Участие приняли воспитанники вокальных студий «Кнопки» и «Резонанс».

По итогам выступлений Руслан Черкасов получил диплом III степени. Дуэт Руслана Черкасова и С. Дмитриева отмечен дипломом участников. Специальный приз жюри завоевали Глеб и Мирослав Калмаковы. Руководителям студий Ольге Ковальковой и Светлане Лозан вручили благодарственные письма.

Фестиваль объединил юных исполнителей вокруг песен, сохраняющих память о Великой Отечественной войне. Для детей работа над таким репертуаром — возможность познакомиться с историей через музыку и поэтическое слово, понять чувства людей военного поколения и передать их слушателям.

Участие в конкурсе также стало для вокалистов опытом выступления перед жюри и зрителями. Ребята представили подготовленные вместе с наставниками номера, а полученные награды пополнили творческую копилку студий.