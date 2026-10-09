360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В двух округах Подмосковья за неделю ликвидировали более 780 ям

    Фото: Собкоры РИАМО

    В городских округах Коломна и Луховицы за неделю устранили более 780 дефектов дорожного покрытия. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    В Коломне ликвидировали порядка 450 ям: на улице Октябрьской Революции в городе Коломне, в поселках Центральной усадьбы совхоза Озеры и Пески, в селах Бояркино и Городец, вблизи деревень Мощаницы и Доношово, поселка Бело-Колодезский участок и села Мячково.

    В Луховицах отремонтировали более 330 ям — на улице Пушкина у остановок «Сушково» и «Консервный завод», в поселке совхоза Астапово, деревнях Городище, Аксеново, Астапово, Тюнино, селе Григорьевском и вблизи деревни Строилово.

    Ежедневно в этих округах в среднем устраняют порядка 111 дефектов дорожного покрытия. Ямочный ремонт продолжается во всех округах Подмосковья. В рамках летнего содержания его проводят с применением горячей смеси, которая обладает высокой пластичностью и уплотняемостью при укладке.

    Качество работ оценивают с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

    Еще 107 нарушителей миграционных правил привлекли к ответственности в Люберцах

    Полиция

    Более 9 км водопроводной сети для 50 тысяч жителей обновили в Климовске

    Подача отопления в многоквартирные дома началась в Химках

    В Подмосковье 30 сентября и 1 октября ожидается 3-й класс пожарной опасности

    Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 3 октября

    Мужчину с тяжелым гнойным воспалением в подмышечной области спасли в Апрелевке

    В Подмосковье расчистили более 7,7 тысячи гектаров охранных зон ЛЭП

    Свыше 60 бойцов СВО получили бесплатную стоматологическую помощь в Видном за год

    Губернатор Воробьев сообщил о назначении Алексея Пирогова главой Черноголовки

    Еженедельное совещание Губернатора Подмосковья с областным правительством и главами муниципалитетов

    Школу и детский сад построят в Рошале в 2028 году

    Профилактический рейд «Опасный груз» пройдет в Одинцове

    Жилой дом на 2-м Фабричном проезде в Пушкино достроили