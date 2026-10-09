В двух округах Подмосковья за неделю ликвидировали более 780 ям

В городских округах Коломна и Луховицы за неделю устранили более 780 дефектов дорожного покрытия. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В Коломне ликвидировали порядка 450 ям: на улице Октябрьской Революции в городе Коломне, в поселках Центральной усадьбы совхоза Озеры и Пески, в селах Бояркино и Городец, вблизи деревень Мощаницы и Доношово, поселка Бело-Колодезский участок и села Мячково.

В Луховицах отремонтировали более 330 ям — на улице Пушкина у остановок «Сушково» и «Консервный завод», в поселке совхоза Астапово, деревнях Городище, Аксеново, Астапово, Тюнино, селе Григорьевском и вблизи деревни Строилово.

Ежедневно в этих округах в среднем устраняют порядка 111 дефектов дорожного покрытия. Ямочный ремонт продолжается во всех округах Подмосковья. В рамках летнего содержания его проводят с применением горячей смеси, которая обладает высокой пластичностью и уплотняемостью при укладке.

Качество работ оценивают с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).