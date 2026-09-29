Коммунальные службы Наро-Фоминского округа перешли на усиленный режим работы

Объем работ по содержанию территорий осенью для сотрудников коммунальных служб традиционно возрастает. Главными задачами сотрудников МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» Наро-Фоминского округа сейчас являются уборка опавшей листвы и подготовка к зимнему периоду.

Листва, попадая в ливневые канализации, становится причиной засоров, а на дорогах при первых заморозках превращается в скользкий накат. Предотвратить эти риски позволяет планомерная уборка, которая уже ведется на всех участках.

Директор МБУ«Благоустройство и дорожное хозяйство» Сергей Аркушин рассказал, что бригады распределены по ключевым участкам, чтобы минимизировать риски засорения ливневок и оперативно реагировать на погодные изменения.

«Осенний период всегда требует от нас максимальной концентрации и четкой координации действий. Уборка листвы — это в первую очередь безопасность жителей и стабильная работа городской инфраструктуры», — подчеркнул Сергей Аркушин.

Параллельно завершается переоснащение парка спецтехники, которая выйдет на дороги с первыми снегопадами. Сейчас все работы коммунальных служб ведутся в плановом режиме, график соблюдается в полной мере.