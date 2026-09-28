Реконструкция сетей водоснабжения завершена в Одинцове

На улице Городок-17 в Больших Вяземах Одинцовского округа завершили реконструкцию сетей водоснабжения. Работы провели в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

В ходе работ полностью заменили участок инженерной инфраструктуры протяженностью почти 5,5 тысячи метров. Специалисты проложили новые трубопроводы, установили водопроводные камеры и колодцы, а также смонтировали современную запорную арматуру.

Необходимость обновления была связана с высоким износом старых сетей, который создавал риск перебоев с водоснабжением.

После реконструкции удалось обеспечить стабильную подачу воды в 11 многоквартирных домов, где проживают около 3,5 тысячи жителей, а также в четыре социальных объекта.

Проект стал частью программы модернизации коммунальной инфраструктуры Одинцовского округа, направленной на повышение надежности систем жизнеобеспечения и качества услуг для жителей.