Детские площадки в поселке Боброво благоустроили в Ленинском округе

Обновление игровых зон между домами № 9, № 9 корпус 1, № 11 и № 11 корпус 1 на улице Крымской завершили. Работы выполнили в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Глава округа Станислав Каторов отметил, что муниципалитет продолжает планомерно обновлять детскую инфраструктуру, чтобы у детей были безопасные и интересные места для игр. Каждая площадка оформлена в своей уникальной тематике — это делает прогулки увлекательнее. Он выразил уверенность, что новые пространства станут любимыми местами отдыха для детей и их родителей.

На обновленных площадках установлены современные игровые комплексы, рассчитанные на разные возрастные группы. Выполнено устройство ударопоглощающего резинового покрытия, которое минимизирует риск травм. Смонтирована система наружного освещения, установлены камеры видеонаблюдения с подключением к региональной системе «Безопасный регион».

Включение этих адресов в перечень благоустройства осуществили по итогам рассмотрения обращений граждан. Всего в округе модернизировали 10 детских игровых площадок. Новые комплексы появились и были обновлены в Видном, Сапронове, Дрожжине, Боброве и Жабкине.

Ввод обновленных объектов в эксплуатацию повысит уровень безопасности и комфорта детского отдыха, а сочетание качественного покрытия, достаточного уровня освещенности и системы видеоконтроля снизит риск травматизма среди несовершеннолетних и правонарушений на придомовых территориях.