Замглавы Солнечногорска провел встречу с жителями дома на улице Баранова

Заместитель главы Солнечногорска Никита Иванов 29 сентября встретился с жильцами дома № 35 на улице Баранова, который задело взрывной волной при попадании БПЛА в соседний дом летом 2026 года. Обсудили ход восстановительных работ и начало отопительного периода.

Никита Иванов сообщил, что пуск тепла в многоквартирные дома будет осуществляться поэтапно в октябре. Жители задали вопросы по безопасности эксплуатации газового оборудования.

«Газовая служба обследовала пострадавшие дома, в этой части опасений нет. Разъяснил жителям, что паспорт готовности многоквартирного дома подписывается при наличии актов проверки дымоходов и вентиляционных каналов. Обязательное требование к управляющим компаниям — это наличие актов проверки внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования», — сказал Никита Иванов.

С жильцами проговорили порядок установки новых окон взамен выбитых: первоочередно остекление проводят в жилых помещениях, после этого приступят к общедомовому имуществу.

Также Никита Иванов поделился новостями о работах в доме № 30, в который попал беспилотник. Там демонтировали аварийную плиту и приступили к отливке плиты перекрытия и восстановлению кирпичной кладки. Эти работы планируют завершить до середины октября.