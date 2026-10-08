Подмосковные спасатели: растопленную печь нельзя оставлять без присмотра

С наступлением холодов в Подмосковье растет риск бытовых пожаров из-за нарушений правил безопасности при использовании отопительного оборудования. Об этом сообщили в «Мособлпожспасе».

Начальник 331-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» Евгений Рогов объяснил, как правильно эксплуатировать электрообогреватели и печное отопление осенью. Он подчеркнул важность соблюдения элементарных мер предосторожности.

«С наступлением холодов нагрузка на электросети возрастает, поэтому важно не включать в одну розетку сразу несколько мощных приборов во избежание перегрева проводки. При использовании электрообогревателей держите их подальше от штор, мебели и постельного белья, а перед сном обязательно выключайте устройства из сети», — рассказал Рогов.

По его словам, перед началом отопительного сезона необходимо проверить дымоход на наличие трещин и сажи. Для розжига печи запрещено использовать бензин или керосин, а топящуюся печь нельзя оставлять без присмотра или доверять присмотр за ней детям. Перекал печи опасен: топить ее следует два-три раза в день понемногу, а за три часа до сна обязательно прекращать топку, чтобы угарный газ не попал в жилые помещения.

Также запрещено применять самодельные нагревательные приборы, а сушить одежду следует вдали от открытого огня и раскаленных поверхностей. Рекомендуется заблаговременно установить дома автономный дымовой пожарный извещатель, который громким звуком предупредит об опасности. При первых признаках задымления необходимо незамедлительно покинуть помещение и позвонить по номеру 112.