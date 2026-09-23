Третий класс пожарной опасности установили в Одинцовском округе

С 22 сентября в Одинцовском округе действует третий класс пожарной опасности. Такой уровень означает повышенную вероятность возникновения природных пожаров, поэтому жителям рекомендуют соблюдать особую осторожность в лесах и на территориях, прилегающих к ним.

В Подмосковье третий класс установлен на большей части территории региона. Исключение составляют Бородинское и Подольское лесничества.

Одинцовский округ остается территорией с большой долей лесов: около 45% муниципалитета, или более 56 тысяч гектаров, приходится на земли лесного фонда. В зоне повышенного внимания находятся 17 населенных пунктов и 23 СНТ.

Пожароопасный период в Подмосковье продлится до 15 ноября, а начал действовать с 20 апреля. В это время особенно важно не разводить огонь в запрещенных местах, не оставлять после себя непотушенные костры и не бросать в лесу горящие спички и окурки.

При обнаружении дыма или возгорания необходимо сразу сообщить об этом по номеру 112. Также о лесном пожаре можно сообщить в лесную охрану по телефону +7 800 100-94-00.