Избирательные участки открылись в Наро-Фоминском округе

18 сентября в 08:00 в муниципалитете открылись все избирательные участки. Первой на участке № 1768 в школе № 4 проголосовала жительница микрорайона Кантемировский Елена.

Старт получился торжественным: прозвучал гимн Российской Федерации, задав тон всему дню. На участках царит особая атмосфера — без суеты, но с ощущением серьезности и осознанности момента.

Самые ответственные избиратели приходят с самого утра, желая исполнить гражданский долг в числе первых. Люди приходят семьями, встречаются с соседями, обмениваются теплыми приветствиями.

Елена стала первой на своем участке. Она отметила, что участие в выборах — это возможность влиять на будущее родного округа и всей страны, и такой шанс нельзя упускать. Ее пример показывает: важно не ждать, а действовать.

18, 19 и 20 сентября в Подмосковье проходят выборы депутатов Государственной думы и Московской областной Думы. Это масштабное событие объединяет тысячи жителей региона, давая каждому право выразить свою позицию и выбрать тех, кто будет представлять их интересы на федеральном и региональном уровнях.