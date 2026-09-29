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    В Щелкове 3 октября пройдут краеведческие чтения об истории края

    Фото: Щелковский историко-художественный музей

    В Щелковском историко-художественном музее 3 октября состоятся краеведческие чтения «История Щелковской земли в лицах и памятниках». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Участники представят результаты исследовательских работ, посвященных историческому наследию Щелковского края. После регистрации и приветствия участников ведущий научный сотрудник музея Наталья Ковалева расскажет об истории Шериманов — купеческого армянского рода, положившего начало созданию Фряновской шелковой мануфактуры.

    Тему развития шелкоткацких фабрик продолжит член Щелковского клуба краеведов Татьяна Иванова в докладе о Кондрашевых — первых официально зарегистрированных подмосковных крестьянах-предпринимателях.

    Члены Загорянской историко-археологической экспедиции сообщат о новых находках и перспективах обнаружения и исследования древнерусских селищ XII–XV веков в долине Верхней Клязьмы в окрестностях села Образцово и на территории города Щелково, а также о книжных памятниках XVII века из библиотеки Богородицерождественского храма села Образцово.

    Отдельные доклады посвятят истории усадьбы Райки в поселке Юность (городской округ Щелково) и ее посетителям. В разные годы там отдыхали и творили художник Л. О. Пастернак и его сын — поэт Б. Л. Пастернак, В. И. Суриков, П. П. Кончаловский, В. Денисов, семья инженера А. В. Бари и другие.

    Начало чтений в 10:00. Возрастное ограничение — 12+. Программа размещена на сайте Щелковского историко-художественного музея.

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