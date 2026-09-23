Еще 10 школьников получили первые паспорта в Чехове

В Центральной библиотеке Чехова прошла торжественная церемония вручения первых паспортов юным жителям округа. Вместе с главным документом гражданина России ребята получили памятные подарки и поздравления от представителей муниципалитета.

В Центральной библиотеке Чехова состоялось торжественное вручение паспортов юным гражданам. Разделить этот важный день с ребятами пришли их родные и близкие.

В мероприятии приняли участие глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин и председатель Совета депутатов городского округа Чехов Галина Козина.

«Для каждого из них это настоящий шаг во взрослую жизнь, принятие на себя новых прав и обязанностей перед нашим государством», — отметил Михаил Собакин.

По традиции вместе с паспортами молодым людям вручили памятные подарки — экземпляры Конституции Российской Федерации и книгу Николая Карамзина «История государства Российского».

Получение первого паспорта становится важным этапом взросления: вместе с новыми правами молодые граждане принимают и ответственность за свои поступки. Торжественная церемония помогает подчеркнуть значимость этого события и сохранить его в памяти ребят и их семей.