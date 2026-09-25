Новую котельную в селе Барановском обеспечили электроэнергией в Воскресенске

Новая блочно-модульная котельная в селе Барановское обеспечивает теплом и горячей водой 16 многоквартирных домов и дошкольное учреждение. Социально значимый объект энергетики подключили к электросетям.

Специалисты компании «Россети Московский регион» построили трансформаторную подстанцию с двумя силовыми агрегатами мощностью по 63 кВА каждый и три линии электропередачи (ЛЭП) напряжением от 0,4 до 10 кВ общей протяженностью около 500 метров. На ЛЭП установили два современных линейных разъединителя российского производства, позволяющих автоматически выявлять и локализовывать необходимый для ремонта участок сети, сохраняя при этом подачу электроэнергии основной части потребителей.

Котельная подключена по второй категории надежности с возможностью резервирования электроснабжения в случае возникновения технологических проблем.