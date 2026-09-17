Администрация Дмитровского округа дала разъяснения по работе карьеров

Жители деревень, расположенных рядом с действующими и планируемыми карьерами в Дмитровском округе, обратились в администрацию с вопросами о работе предприятий, движении техники, состоянии дорог и возможном влиянии на окружающую среду. По просьбам жителей работу объектов перевели на дневную смену.

Администрация рассматривает возможность обустройства тротуаров, наружного освещения и ограждений вдоль дороги в районе деревень Новинки и Коверьянки. Эти меры позволят отделить пешеходную зону от проезжей части и сделать передвижение жителей безопаснее.

Вопросы использования недр относятся к полномочиям Министерства экологии и природопользования Московской области. На территории округа расположены несколько объектов. В районе деревни Коверьянки находится объект рекультивации ООО «Полигон 77» с технологией ООО «ДИНГО», получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы. Там же ООО «КПК РЕСУРС» работает на двух участках — «Гришино-2» и «Гришино-3». В районе Беклемишево, Сурмино и Новинок расположены разведанные и планируемые к разработке участки ООО «ВЕКТОР»: «Беклемишевский», «Сурмино-2» и «Новинки».

Отдельно администрация проверяет состояние водных объектов. 20 августа вместе с инициативной группой жителей и специалистами передвижной экологической лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» были взяты пробы воды из реки Камариха и безымянного ручья вблизи деревни Хорьяково. Образцы исследует аккредитованная лаборатория, о результатах сообщат после завершения исследований.

Параллельно администрация и ООО «Сектор» разрабатывают план модернизации очистных сооружений. Предприятие уже проводит технические и организационные мероприятия для улучшения качества сбрасываемых вод и соблюдения природоохранных требований. Завершить работы планируется до конца 2026 года. Администрация продолжит следить за ситуацией на этой территории и информировать жителей о результатах проверок и принятых решениях.