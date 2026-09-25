Дознаватель Темерлан Арабов из Подмосковья выиграл в профессиональном конкурсе

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому округу Темерлан Арабов занял первое место в конкурсе профессионального мастерства среди дознавателей МЧС Центрального федерального округа. В октябре он представит округ на всероссийском этапе соревнований в Кисловодске.

Участники конкурса проходили теоретические и практические испытания. Жюри проверяло знания пожарно-технической экспертизы, навыки работы с материалами доследственных проверок и составления макетов уголовных дел, а также физическую подготовку.

Арабов служит в Ленинском округе семь лет. В его работе важны знания противопожарных норм, уголовного и административного законодательства, а также умение устанавливать обстоятельства и причины происшествий.

Теперь сотруднику МЧС предстоит побороться за звание лучшего дознавателя страны.