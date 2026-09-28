Новое пространство «Движения первых» открылось в Ногинске

В Молодежном центре «Юность» в Ногинске появилось новое пространство для участников «Движения первых». Здесь молодежь сможет создавать проекты, развивать инициативы и находить единомышленников.

Новое пространство открылось на улице Советской, 45 в рамках регионального проекта «Флагманы возможностей», который реализуется в Московской области в 2026–2027 годах.

Площадка оборудована для творческой и проектной работы: здесь можно проводить встречи, обучающие мероприятия, разрабатывать идеи и воплощать их в жизнь.

Главная задача проекта — создать условия, чтобы дети и молодые люди могли раскрывать свои способности, пробовать себя в новых направлениях и получать поддержку для реализации собственных инициатив.

Пространство уже открыто для посетителей и станет площадкой для новых проектов и мероприятий «Движения первых».