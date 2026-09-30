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    Врачи Пушкинской больницы спасли мужчину с хронической гематомой в мозге

    Фото: Минздрав МО

    В Пушкинскую клиническую больницу имени профессора Розанова В.Н. экстренно госпитализировали пожилого мужчину с дезориентацией и нарушением речи. О клиническом случае и проведенном малоинвазивном вмешательстве рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Роман Бердников.

    Первоначально врачи подозревали острое нарушение мозгового кровообращения, однако компьютерная томография выявила хроническую гематому.

    У пациентов старшего возраста излившаяся кровь иногда не рассасывается, а окружается капсулой, которая постепенно увеличивается и начинает сдавливать ткани мозга.

    «Учитывая, что у пациента была не острая гематома, при которой зачастую необходима обширная трепанация черепа, мы ограничились малым отверстием, менее двух сантиметров. Главная задача — путем дренирования полости гематомы опорожнить основной объем и изменить PH-среду полости гематомы введением физраствора для того, чтобы оставшаяся капсула рассасывалась постепенно», — рассказал Роман Бердников.

    Операция под общим наркозом заняла не более получаса. Неврологическая симптоматика исчезла практически сразу после вмешательства. Через сутки пациент начал самостоятельно передвигаться, а еще спустя несколько дней его выписали под амбулаторное наблюдение.

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