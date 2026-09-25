Студенты в Подольске приняли участие в международном «Атомном диктанте»

Учащиеся Многопрофильного колледжа № 1 приняли участие в международной просветительской акции «Атомный диктант». Площадкой для проведения тестирования стал молодежный центр «Территория будущего» городского округа Подольск.

Проект организуют при поддержке госкорпорации «Росатом». Участники ответили на 20 вопросов разной сложности. Задания охватывали историю отечественной атомной отрасли, открытия российских ученых, современные технологии и перспективы развития энергетики.

Акция проходит с 28 августа по 28 сентября во многих городах России. Проект помогает привлекать внимание молодежи к техническим специальностям и естественным наукам.

Студенты отметили, что участие в диктанте позволило им проверить знания и узнать новые факты о достижениях атомной промышленности, а также вдохновило на выбор профессии.