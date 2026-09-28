Подмосковье вошло в топ-10 регионов по заявкам на проект «Знание. Наставники»

Подмосковье вошло в десятку регионов с наибольшим числом заявок на участие в проекте «Знание. Наставники». От области на отборочный этап поступило 469 заявок, всего организаторы получили более 15 тысяч обращений. Об этом сообщили впресс-службе Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России

Одна из задач наставничества — помочь молодым людям развивать способности, находить мотивацию, определять образовательный путь и двигаться к поставленным целям. При этом работа наставника включает не только передачу профессионального опыта.

В числе участников — директор подмосковного колледжа «Энергия», член Регсовета Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Константин Подоляк. Он рассказал, что участвует в проекте впервые. В колледже, по его словам, уделяют внимание воспитательной и патриотической работе, в том числе развивают военно-патриотическое направление, организуют внеурочные занятия и привлекают студентов к олимпиадам.

Следующим этапом для участников станет оценка портфолио и выполнение практических заданий. Кроме того, пройдет открытое голосование в мессенджере «Макс» за наставников из школ и организаций среднего профессионального образования. Пользователи смогут поддержать участников в двух номинациях: «Народное признание — лучший наставник общего образования» и «Народное признание — лучший наставник СПО». По итогам проекта выберут 20 победителей — по десять представителей общего и среднего профессионального образования.

Результаты голосования объявят в октябре, а окончательные итоги проекта подведут в декабре. Денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей получат 1,6 тысячи наставников. Еще 200 участников с наиболее высокими результатами смогут пройти образовательную программу, посвященную обмену лучшими практиками.