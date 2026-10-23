Почти 250 новых автобусов вышли на линии в Подмосковье в этом году

Подмосковный перевозчик Мострансавто совершенствует транспортную инфраструктуру, обновляет автобусы и внедряет цифровые решения для повышения комфорта пассажиров и безопасности поездок. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , который поздравил коллектив Мострансавто с вековым юбилеем.

В прошлом году на линии вышли 210 новых автобусов отечественного производства. В текущем году поставили почти 250 машин, в том числе 76 автобусов, которые были созданы специалистами Ликинского завода.

Ремонт техники проводят в собственных специализированных цехах. Это дало возможность почти вдвое сократить количество простаивающих автобусов.

Современные машины оборудованы климат-контролем, видеокамерами, электронными табло, а также системами информирования пассажиров. Предусмотрены и условия для маломобильных людей, среди которых — особые площадки с креплениями для инвалидных колясок, кнопки связи с водителем и система наклона кузова под названием «книлинг», что позволяет беспрепятственно заезжать в салон.

Водитель из Люберец Андрей Волков, который начинал карьеру автослесарем, отметил, что условия труда заметно улучшились.