Церемония вручения первых паспортов прошла в Верее

Торжественное мероприятие провели 22 октября в городском доме культуры «Верея». Главный документ гражданина страны получили юные жители Наро-Фоминского округа, которым недавно исполнилось 14 лет.

Получение паспорта знаменует начало нового этапа, когда к правам добавляются первые серьезные обязанности, а личная ответственность становится частью взросления.

Творческий коллектив дома культуры подготовил для участников и гостей яркую концертную программу. С напутственными словами к молодым людям обратились почетные гости.

Начальник территориального управления Верея Антон Миняев поздравил ребят с важным шагом и пожелал им быть ответственными и достойными гражданами страны, уверенно смотреть в будущее и с честью нести звание жителя России.

Родители пожелали детям прожить жизнь честно, беречь честь и достоинство, а главное — всегда помнить о поддержке семьи, которая остается опорой в любых начинаниях.

Организаторы отметили, что такие церемонии помогают подросткам глубже осознать свою причастность к истории и культуре родной страны, почувствовать связь поколений и значимость личной роли в жизни общества.