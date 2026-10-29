В Подмосковье завершилась проектная школа «Взлет» для школьников

В Областном технолицее имени В. И. Долгих завершилась подмосковная проектная школа Образовательного центра «Взлет» для учащихся 8–11 классов Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В течение нескольких дней школьники занимались инженерной практикой: проверяли гипотезы, моделировали решения и разрабатывали собственные проекты. Программа включала три направления. В рамках трека «Транспортные системы» участники изучали современные транспортные технологии — от морских решений до перспективных беспилотных систем.

Направление «Биотехнологии и агропромышленный комплекс» посвятили применению научных разработок для решения практических задач отрасли. Трек «Экологические исследования и изучение климата» объединил проекты, связанные с мониторингом окружающей среды и поиском инструментов устойчивого развития.

По данным министерства, работа по каждому направлению позволила школьникам применить знания на практике, развить исследовательские навыки и получить опыт проектной деятельности. Разработки участников могут быть представлены на Международном конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы».