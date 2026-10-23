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    Свыше 12 млн рублей взыскали с операторов Подмосковья за незаконные линии связи

    Фото: ПАО «Россети Московский регион»

    «Россети Московский регион» взыскали более 12,3 миллиона рублей с операторов, незаконно разместивших волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи в Московской области. Об этом сообщила компания.

    Общая сумма требований к таким операторам превысила 126 млн рублей. Энергетики напомнили, что опоры находятся под напряжением и рассчитаны на определенную нагрузку, а дополнительные кабели создают риски повреждения конструкций и технологических нарушений, а также опасность для ремонтных бригад.

    Размещать линии связи можно только при наличии договора с электросетевой компанией. Это условие надежного и безопасного электроснабжения потребителей, а также требование Федерального закона «О связи» и п.19 постановления правительства РФ № 2106.

    В одном из дел оператор без договора занял 631 опору — суд взыскал с него порядка трех миллионов рублей. Спрятать оптический кабель на опоре невозможно, поскольку линии электропередачи осматривают регулярно: нарушитель оплатит пользование опорами за все время, пока кабель висел, а сверх того понесет расходы на проценты, госпошлины, юристов и риск принудительного демонтажа.

    «Мы заинтересованы в развитии телекоммуникационной инфраструктуры в регионе, но это развитие должно идти в правовом поле. Своевременное заключение договора на размещение линий связи с электросетевой компанией позволяет избежать этих издержек и работать спокойно», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

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