В Егорьевске отремонтировали покрытие у поликлиники и амбулатории

В округе Егорьевск обновили около тысячи квадратных метров покрытия на территории поликлиники № 2 на улице Хлебникова в городе Егорьевск и амбулатории на улице Калинина в поселке Рязановский. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели специалисты ГБУ МО «Мосавтодор». В 2026 году дорожные службы Московской области продолжают ремонт территорий больниц, поликлиник и других медицинских учреждений, работы ведутся в 22 округах.

Ранее в округе отремонтировали более 24,8 км покрытия на шести участках региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

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