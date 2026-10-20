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    В Егорьевске отремонтировали покрытие у поликлиники и амбулатории

    Фото: пресс-служба ГБУ МО «Мосавтодор»

    В округе Егорьевск обновили около тысячи квадратных метров покрытия на территории поликлиники № 2 на улице Хлебникова в городе Егорьевск и амбулатории на улице Калинина в поселке Рязановский. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Работы провели специалисты ГБУ МО «Мосавтодор». В 2026 году дорожные службы Московской области продолжают ремонт территорий больниц, поликлиник и других медицинских учреждений, работы ведутся в 22 округах.

    Ранее в округе отремонтировали более 24,8 км покрытия на шести участках региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

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