Консультации для владельцев питомцев провели на семейном празднике в Дмитрове

В Дмитрове специалисты государственной ветеринарной службы провели консультации для владельцев домашних животных в рамках семейного праздника. Гости могли получить рекомендации по уходу за питомцами, узнать о профилактике заболеваний и проверить свои знания в тематической викторине, рассказали в региональном Минсельхозе.

Сотрудники Дмитровской ветеринарной станции рассказали о необходимости своевременно прививать животных, регистрировать их и регулярно обрабатывать от паразитов. Вопросы участников касались содержания и здоровья четвероногих друзей. Для посетителей также подготовили призы и угощения.

Праздничная программа включала спортивные состязания для семей, эстафеты, творческие мастер-классы, боулинг и зумбу. На мероприятие разрешили приходить вместе с питомцами, поэтому отдельная площадка для владельцев животных стала одной из частей праздника. Дети особенно охотно общались с четвероногими гостями. Завершилась встреча чаепитием и общей фотографией.

В Минсельхозе Московской области отметили, что получить консультацию ветеринарного врача можно и дистанционно — через сервис телеветеринарии. Для обследования, вакцинации и регистрации животных владельцы могут обратиться в государственные ветклиники. Их адреса размещены в каталоге портала «Мой АПК».