Предприятия из Наро-Фоминска стали участниками выставки «Золотая осень»

Крупнейшая агропромышленная выставка «Золотая осень» традиционно проходит в Москве в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этом году экспозиция посвящена технологиям эффективного роста АПК.

На основной площадке представлены достижения регионов, производителей сельхозтехники и оборудования, а также лучшие породы сельскохозяйственных животных и птиц.

Наро-Фоминский округ на выставке представили два предприятия — «Гринфилдс Агро» и совхоз «Головково». Оба они вошли в состав экспозиции Московской области.

Динамично развивающееся хозяйство «Гринфилдс Агро» демонстрирует впечатляющие результаты в области ягодоводства. Всего за несколько лет работы предприятию удалось увеличить сбор ягод в 7,5 раза, достигнув годового объема производства более 550 тонн. Использование современных туннельных теплиц, системы капельного полива и собственной холодильной камеры позволяет сохранять высокое качество продукции и постоянно наращивать объемы. Совхоз «Головково» сохраняет статус одного из ведущих аграрных предприятий Подмосковья, регулярно участвует в выставках племенных животных и занимает призовые места.

Посетители выставки смогут попробовать свежие ягоды из Наро-Фоминска» и оценить коров голштинской породы племенного репродуктора, которые дают отличные надои.