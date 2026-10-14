Выставку о путешествиях открыли в музее в Муранове

В Государственном мемориальном историко-литературном и природно-ландшафтном музее-заповеднике Ф. И. Тютчева «Усадьба „Мураново“» в Пушкинском городском округе проходит выставка «Поэзия мурановских пейзажей. Путешествие». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Проект приурочен к 220-летию Дмитрия Путаты — родного брата владельца усадьбы Николая Путаты, близкого друга многих литераторов золотого века. В этом году проект проводится 15-й раз. Тема путешествий раскрывается через часть мемориального фонда музея: в экспозиции представлены пейзажные зарисовки, сделанные обитателями усадьбы во время и после их поездок по России и Европе.

Центральное место занимают путевые зарисовки самого Дмитрия Путаты. Кроме исторических рисунков членов семей Путаты и Тютчевых, посетители увидят работы современных художников, для которых тема пути остается главным источником творческого поиска.

Выставка продлится до 29 ноября. Возрастное ограничение — 0+.

Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника «Усадьба „Мураново“».